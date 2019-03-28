Президент Гагаузии в интервью haqqin.az: «Мехрибан Алиева ведет грандиозное строительство в Гагаузии»

«Азербайджан всегда помогал Гагаузии, и наш народ никогда этого не забудет. Языковая, культурная общность наших народов объединяет нас», - сказала, беседуя с haqqin.az , башкан (глава) Гагаузского автономного территориального образования в Молдове и член правительства страны Ирина Влах.

Молдавский политический деятель отметила также, что две страны - Турция и Азербайджан - никогда не оставляли Гагаузию без поддержки, что очень важно для развития региона.

«Сейчас Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой строит в нашем административном центре – Комрате грандиозный и современный Культурно-образовательный центр. Ввод к эксплуатацию центра намечен на осень этого года, и мы уже пригласили президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву на его торжественное открытие», - сообщила она.

В то же время Ирина Влах решительно отвергла предположения некоторых СМИ о желании гагаузов отделиться от Молдовы.

«Со всей ответственностью заявляю, что в нашей гагаузской автономии никогда не было сепаратистских устремлений. Неправда и то, что Россия и Турция, каждая из своих соображений, стараются подтолкнуть гагаузов к сепаратизму. Мы никогда не ощущали никакого давления с их стороны и всегда выступали за целостность Молдовы. Единственное, на чем мы настаиваем, это чтобы наша страна не ориентировалась только на один центр, а сотрудничала со всеми странами, что прежде всего в интересах государства», - утверждает башкан Гагаузии.