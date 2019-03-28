В исправительном учреждении №13 Пенитенциарной службы Минюста, расположенном в поселке Пута, издеваются над заключенными, сообщили haqqin.az родственники заключенных Фатуллы Алимадатова и Шамо Джафарова.

Родственники заключенных утверждают, что Ф.Алимадатова, отбывающего наказание за преднамеренное убийство, и Шамо Джафарова, осужденного за бандитизм, сначала избили, а затем отправили в штрафной изолятор.

«Сейчас их распяли в камерах и продолжают над ними измываться», - заявил один из родных осужденных, пожелавший остаться неназванным.

Сообщается, что причиной издевательств над заключенными стало нарушение ими режима отбывания в колонии.

«Они пили в бараке чай после поверки, и по приказу руководства колонии их теперь за это так жестоко наказывают», - говорит тот же родственник.