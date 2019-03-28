Первые данные экзит-полов на выборах президента Украины

В распоряжении Найема оказались результаты пяти опросов. Так как по законодательству результаты экзит-полов до окончания голосования публиковать запрещено, авторы размещают их под видом «маркетингового исследования алкогольных предпочтений украинцев». Кандидаты в президенты в них зашифрованы под видом марок алкогольных напитков.

Владимиру Зеленскому соответствует «ЗеБровка», действующему президенту Петру Порошенко — шоколадный ликер, бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко — «Вдова Клико», а кандидату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко — «московская водка "Бойкая"».

Все опросы сходятся в лидерстве Зеленского, ему прочат от 26,8 до 28,8 процента голосов.

Данные по остальным кандидатам расходятся. Четыре из пяти опросов показывают, что соперником Зеленского во втором туре станет Порошенко. За него проголосовали от 17,43 до 20,5 процента.

Один из опросов выводит на второе место Тимошенко. По данным экзит-полов, она может рассчитывать на 14,2-20,26 процента голосов.

Довольно близко к ним находится и Бойко. Опросы дают ему около 14 процентов голосов избирателей.

Результаты экзит-пола, опубликованные журналистом Игорем Гужвой в Facebook, также отдают лидерство Зеленскому. На втором месте находится Порошенко, далее с небольшим отрывом следует Бойко. Тимошенко расположилась на четвертом месте.

Наиболее достоверные данные «Национального экзит-пола» будут опубликованы после окончания голосования в 20:00 по киевскому времени.