США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Мадуро
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что России придется «заплатить высокую цену» за поддержку властей на Кубе и Венесуэле, сообщает CNN.
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию «заплатить высокую цену» за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом не может быть сомнений.
«Все знают, что русские — главные сторонники режима на Кубе», - добавил Абрамс.