Магнус Карлсен не выиграл в 1-м туре супертурнира в Шамкире
Сегодня в Шамкире стартовал шахматный супертурнир памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.
В 1-м туре азербайджанский шахматист Теймур Раджабов играл белыми фигурами с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Поединок с норвежцем завершился вничью.
Сильнейший шахматист страны Шахрияр Мамедъяров встречался с россиянином Александром Грищуком. Партия, в которой Шахрияр играл черными, также завершилась вничью.
Такой же мирный исход был зафиксирован в партиях Вишванатан Ананд (Индия) – Давид Навара (Чехия) и Сергей Карякин (Россия) – Динь Лижэнь (Китай). Поединок между голландцем Анишем Гири и болгарином Веселином Топаловым пока продолжается.