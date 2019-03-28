Предварительные итоги выборов в Турции

Кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции лидируют на выборах мэров в Анкаре и Стамбуле и уступают оппозиции в Измире, свидетельствуют предварительные итоги голосования, сообщает Anadolu.

По результатам подсчета 31% голосов, которые приводит агентство, кандидат от ПСР на пост мэра Стамбула, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым набирает 51,6% голосов. Его основной соперник - кандидат от оппозиционного "Союза нации" Экрем Имамоглу уступает ему, получая 45,8% голосов. В Анкаре по результатам подсчета 26% голосов лидирует заместитель председателя ПСР Мехмет Озхасеки, набирая 50,6% голосов, при этом основной оппозиционный кандидат Мансур Яваш заручился поддержкой 46,2% избирателей.

В Измире кандидат от ПСР - экс-министр экономики Турции Нихат Зейбекчи пока проигрывает оппозиционному кандидату Тунчу Сойеру, они набирают 37,3% и 58,4% соответственно, по результатам подсчёта 23,9% голосов.

В целом по Турции на муниципальных выборах лидируют кандидаты от ПСР, набирая 48,1% голосов по результатам обработки 24,4% бюллетеней. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 29,4% голосов.

Ведущие политические партии Турции объединились на этих выборах, как и на прошлогодних парламентских и президентских, в два крупных политических блока: "Союз народа" (Cumhur İttifakı) и "Союз нации" (Millet İttifakı). "Союз народа" образован правящей ПСР и националистической Партией национального движения. Основным соперником этого блока является "Союз нации", в который объединились оппозиционные центристская Народно-республиканская партия и националистическая Хорошая партия.