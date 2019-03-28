Венесуэла вновь погрузилась во тьму

По меньшей мере 20 штатов Боливарианской Республики обесточены после нового отключения электричества в воскресенье. Об этом сообщила газета El Nacional.

По ее данным, нарушение работы электросети затронуло и Каракас. Это не первое отключение на этой неделе - значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества и в пятницу.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн.