Адвокатура растет и реформируется

Отдел информации 21:08

В Государственном экзаменационном центре Азербайджана 238 юристов из Баку и регионов сдали тестовый экзамен для принятия в адвокатуру. На экзамене использовались информационно-коммуникационные технологии, а чтобы испытание проходило объективно и прозрачно, за процессом следили независимые наблюдатели от аккредитованных в Баку международных организаций, представители НПО, местные и иностранные журналисты. В то же время каждый желающий мог видеть все происходившее на экзамене в онлайн-режиме на видеоканале youtube. Всего юристам было предложено ответить на 100 вопросов. Правильные ответы на 60 вопросов позволяют перейти во второй этап испытания - устный экзамен. Из 238 кандидатов в возрасте от 70 до 23 лет в экзамене участвовали 196 мужчин и 42 женщины. По результатам экзамена 171 кандидат, успешно сдав экзамен, набрал 60 и более баллов.

«Со времени последнего экзамена прошло всего три месяца, а уже почти 250 юристов из прокуратуры, судов, правоохранительных органов, частных компаний подали заявку на участие в тестовом экзамене на адвокатскую работу. Такой стремление трудиться в адвокатуре говорит о том, что профессия адвоката стала престижной и растет интерес к институту независимой адвокатуры», - сообщил haqqin.az председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анар Багиров. Отправной точкой для развития института адвокатуры в нашей стране, считает председатель коллегии, стало февральское 2018 года распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры». В документе содержатся конкретные рекомендации периодически проводить приемные экзамены и привлекать как можно больше молодых юристов в адвокатуру. «И вот сейчас более 60% кандидатов в адвокаты - люди до 40 лет, что свидетельствует о том, что национальная адвокатура омолаживается. Весьма положительным фактором является и то, что на каждый экзамен приходят все больше кандидатов из регионов. Наша цель - способствовать росту числа адвокатов не только в столице, но и в регионах. Увеличение числа адвокатов — это жизненная необходимость для обеспечения защиты прав и свобод наших граждан, нормального функционирования судебно-правовой системы страны, создания условий для качественной, надлежащей защиты основных прав населения», - сказал Багиров.

Председатель Коллегии адвокатов также отметил, что европейские стандарты предусматривают обеспечение одного адвоката на тысячу населения. Когда в 2004 году в Азербайджане сформировалась Коллегия адвокатов, то в стране было чуть более 300 представителей этой профессии. За последующие 14 лет в адвокатуру было принято 600 человек. После распоряжения президента в 2018 году только за один год было принято еще более 600 юристов. Теперь в стране эту деятельность осуществляют более 1500 адвокатов. И сегодня азербайджанская адвокатура – это открытая для общества, прозрачная правовая сфера. В целом, что касается столицы, то число адвокатов здесь уже приближается к передовым стандартом. На три тысячи населения в Баку сейчас приходится один адвокат, а всего их тысяча. Теперь предпринимаются усилия, чтобы такая же картина была в регионах. «Отрадно, что интерес к этой профессии возникает у сотрудников прокуратуры, полиции, судов и др. Прием в коллегию обеспечивает высокий статус и престиж в обществе. Для еще большего повышения статуса адвокатуры было бы важно расширить для адвокатов возможности собирать доказательства. Скажем, почему бы не предоставить адвокатам полномочия в досудебном порядке обращаться в органы экспертизы, чтобы получить заключение экспертов. Сейчас для получения заключения экспертизы адвокатам приходится обращаться с иском в суд, который должен принять определение и назначить экспертизу. Зачем так усложнять работу адвокатуры, а также создавать лишнюю волокиту для граждан? Надо бы решить и проблему оплаты защиты граждан из малоимущих слоев населения, которым адвокат предоставляется бесплатно, то есть за счет госбюджета. В этом случае работа адвоката оплачивается через местные органы казначейства. Президент страны своим беспрецедентным распоряжениям в три раза повысил почасовой труд по обеспечению правовой помощи за счет государства - с двух манатов за час в феврале 2018 года до шести манатов в настоящее время. Это, безусловно, весьма положительный шаг, но адвокатам порой приходится до двух лет ждать, когда казначейство оплатит их работу. Так происходит из-за бюрократических проволочек, недостатков в обеспечения прозрачности и др. Поэтому было бы целесообразно передать полномочия по оплате труда защитников и средства на это Коллегии адвокатов, которая, уверен, сможет рационально и вовремя осуществлять оплату и отчитываться перед соответствующими органами. Кстати, это даст возможность нашей организации проводить мониторинг этого процесса», - считает А.Багиров.