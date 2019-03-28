Азербайджанские гимнастки взяли награды и в Риге

В эти выходные международный турнир по художественной гимнастике прошел и в столице Латвии Риге.

На этом соревновании, как и во французском Тье, азербайджанские спортсменки не остались без наград. Нармина Самедова завоевала бронзу с лентой, а Дарья Сорокина и Вероника Гудис получили специальные призы от организаторов в виде картин.

Напомним, что сегодня во французском Тье на турнире Гран-при групповая команда Азербайджана добилась большого успеха, заняв 2-е место в финале с обручами и булавами и опередив законодателей мод в художественной гимнастике - россиянок.