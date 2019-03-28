В Баку убили ахунда мечети

Отдел информации

Сегодня в Сабунчинском районе Баку в поселке Забрат между братьями Гусейнбалой и Гаджи Кямраном Шамиловыми произошел конфликт при разделе земельного участка, сообщил haqqin.az информированный источник в правоохранительных органах.

Гусейнбала Шамилов в ходе конфликта застрелил брата из охотничьего ружья. 

Совершив убийство, Гусейнбала Шамилов скрылся с места происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия по его поимке.

Отмечается, что Гаджи Кямран Шамилов был ахундом одной из бакинских мечетей.  

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