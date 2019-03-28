В Алжире сформировали новое правительство

Процесс формирования нового правительства под руководством Нуреддина Бедуи завершен в Алжире. Как сообщил в воскресенье телеканал An-Nahar, состав кабинета министров будет объявлен в самое ближайшее время.

Тем временем, по данным телеканала, президентская администрация уже уведомила многих министров о том, что они покидают свои посты. Сообщается, что президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сохранил за собой пост министра обороны в новом правительстве.

Бедуи был назначен на должность премьера 11 марта президентом Абдельазизом Бутефликой, который в тот день выступил с обращением к нации и объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны. Дата выборов нового главы государства, отмечал Бутефлика, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового основного закона страны.

Все это время продолжались консультации по формированию нового кабинета технократов, в который, по обещанию Бедуи, должны были войти представители различных социальных слоев.