В столице Венесуэлы вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по участникам акции протеста. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере два человека.

Как отмечается, напавшие являются представителями «колективос» — проправительственных группировок.