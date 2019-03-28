Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе фото
В столице Венесуэлы вооруженные люди в гражданской одежде открыли огонь по участникам акции протеста. Об этом сообщает El Nacional.
По данным издания, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере два человека.
Как отмечается, напавшие являются представителями «колективос» — проправительственных группировок.
FOTOS de los colectivos armados en la avenida fuerzas armadas de caracas @Gbastidas @jguaido @marcorubio @FedericoBlackB @Mmorin_informa @cristiancrespoj pic.twitter.com/25JSQrtGPJ— NanoNews (@NanoNewsVE) 31 марта 2019 г.