Эльмир Алиев, отдел спорта 10:03

Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева и лидер нашей групповой команды Сияна Василева в беседе с haqqin.az подвели итоги выступления на Гран-при во французском Тье, где наши гимнастки завоевали серебро в финале с обручами и булавами.

Сборная Азербайджана, набрав 23,950 балла, уступила лишь Украине (24,950), но при этом смогла опередить команду России (23,9). «После субботних выступлений в квалификации, где были допущены ошибки, мы не думали о призовом месте. Просто хотели выступить без грубых промахов, - говорит Мариана Василева. – В ночь перед воскресеньем спалось не очень хорошо. Переживала за результат. Был разговор с девочками. В субботу индивидуальные ошибки допустила Диана Ахмедбейли. Я ее успокоила, объяснила, что человек должен справляться со своими эмоциями и ошибками. Нет людей, которые не ошибаются. Я сказала девочкам, что это наш первый старт в сезоне. В субботу мы допустили ошибки. Ладно! Но главное не повторять их в финале. И мы счастливы, что у нас все получилось. Диана даже плакала от радости. Мы выступали самыми последними. Было сложно. К тому же, мы пропустили первый финал с мячами, в котором участвовали наши основные соперницы, что еще более усложнило нам задачу. Я стараюсь, чтобы девочки не знали оценок других команд перед своим выступлением, но в тренировочном зале их показывают. Поэтому у нас была информация, что Беларусь и Украина получили высокие баллы. Перед нами выступали еще два наших конкурента – Израиль и Россия, которая вчера выиграла золото в многоборье. Их оценок мы не знали. Мы выступили, и чуть позже нам стало известно, что мы смогли занять 2-е место. И тут же французские девочки - местные юные гимнастки – с криками «Азербайджан, Азербайджан» прибежали к нашей команде, чтобы с ней сфотографироваться (улыбается). Было важно также узнать мнение специалистов о наших композициях. Несмотря на ошибки, мы получили достаточно высокие оценки и положительные отзывы от экспертов и публики. Речь не только об упражнениях, но и о выборе музыки и купальников. Это не может меня не радовать».

Мариана Василева не считает неожиданностью тот факт, что сборная Азербайджана опередила в финале Россию. «Я не могу сказать, что это сенсация. Это часть рабочего и соревновательного процессов. Конечно, очень приятно, когда Азербайджан на пьедестале. И не важно, кто выше нас, а кто – ниже. Главное, что мы в числе призеров. Это хорошо, потому что все начинают считаться с нами, как с сильным конкурентом. Да, для многих людей то, что олимпийские чемпионки, чемпионки мира из России заняли 3-е место, стало неожиданностью. Но это - соревнование. Наверное, они тоже допустили какие-то промахи. Все бывает. Лично я никому не желаю ошибок». Следующее испытание для азербайджанской команды – Кубок мира в итальянском Песаро, который пройдет уже в ближайшие выходные. «Там будет еще сложнее, так как в отличие от Тье приедут такие сильные команды, как Италия, Болгария, Япония и, скорее всего, Китай. Но это даже хорошо, потому что нам необходимо выступать в сильных соревнованиях. В прошлом году в Тье мы заняли 3-е место в многоборье. После этого мы везде попадали в финалы и почти всегда завоевывали медали. Надеюсь, что и в этот раз успех во Франции положит начало нашим удачным выступлениям. Это лицензионный год, и все хотят попасть на Олимпиаду. Мы очень серьезно работаем над этим. Нам необходимо пробиться на Олимпийские игры в Токио».

Дочь главного тренера, заводила в нашей команде Сияна Василева отметила, что после неудачных выступлений в субботу команде удалось собраться и завоевать серебро. «Главный тренер всегда поддерживает нас после неудач, - говорит Василева-младшая. - В субботу мы допустили нелепую ошибку, которая не связана с какими-то недоработками. Поэтому тренер сказала нам, что мы все – молодцы, и у нас есть еще один шанс на медаль. И надо бороться, чтобы его использовать. Я не следила за оценками во время финала, поэтому не сразу поняла, какое место мы заняли. Потом девочки мне сообщили, что у нас есть медаль, причем серебряная. И тут, конечно, нас охватили радость и гордость. И в первую очередь нам понравилось то, что судьи нас оценили по достоинству. Если бы не субботняя ошибка, мы бы и в упражнении с мячами могли претендовать на медали. У нас оба упражнения очень сильные». Сияна не считает неожиданностью проигрыш россиянок и двойную победу сборной Украины, которая завоевала золото также и в упражнении с мячами. «Сейчас такие правила, что у всех команд сложные программы. Кто справится с волнением, кто чище выступит, тот и занимает 1-е место. У нас нет конкурентов. Главные конкуренты себе – это мы сами. Главное – выполнить свои упражнения, а итоговый результат зависит не от нас».