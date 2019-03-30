Новости из Китая привели к росту нефти

Стоимость нефти эталонных марок растет после самого значительного квартального роста за 10 лет, а также на данных о росте деловой активности в Китае, пишет MarketWatch.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,64 (0,95%) – до $68,22 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,44 (0,73%) – до $60,58 за баррель.

Аналитики рынка отмечают, что "черное золото" дорожает на фоне сильной статистики из Китая – PMI производственного сектора КНР в марте повысился на 1,3% - до 50,5%, превысив ожидания.

В минувшую же пятницу стало известно, что добыча нефти в январе в США снизилась до 11,87 млн баррелей в сутки (б/с) с пересмотренных 11,96 млн б/с в декабре 2018 г.