ЦИК Украины: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

Данные обработки 50,36% бюллетеней Центральной избирательной комиссией Украины подтверждают данные экзит-поллов: кандидаты в президенты Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают по 30,2% и 16,64% голосов избирателей соответственно и проходят во второй тур, пишет NEWSru.co.il.

На третьем месте лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,08%), на четвертом - кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 11,53%.

Результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля. Если в первом туре ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то 21 апреля состоится второй тур выборов.

Итоги второго тура будут объявлены не позднее 1 мая. Инаугурация же президента должна состояться до 31 мая.