В Лос-Анджелесе убили популярного рэпера

Американского рэпера Эрмиаса Асгхедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, застрелили напротив его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.

Как сообщили в полиции, ранения получили еще два человека.

По данным источника TMZ, подозреваемый — молодой темнокожий мужчина. Он сделал несколько выстрелов, а затем скрылся с места происшествия на автомобиле, в котором его поджидала женщина. Позднее в полиции заявили, что местонахождение мужчины устанавливается.

34-летний Эрмиас Асгхедом свою карьеру начал в 2008 году. Музыкант сотрудничал со многими известными исполнителями, в том числе с рэперами Снупом Доггом и Риком Россом. В 2018 году выпустил дебютный альбом Victory Lap, который был номинирован на премию «Грэмми».

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выразил в твиттере соболезнование в связи с убийством рэпера.

«Наши сердца с близкими Nipsey Hussle, все потрясены этой ужасной трагедией. Лос-Анджелес глубоко ранен каждый раз, когда молодая жизнь обрывается из-за бессмысленного насилия с применением оружия», — написал Гарсетти.