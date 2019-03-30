Эрдоган потерял Стамбул и Анкару

Оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) Турции впервые с 1994 года одержала победу на выборах мэра Анкары, ее кандидат Мансур Яваш набирает 50,9% голосов, сообщает газета Hurriyet cо ссылкой на неофициальные данные ЦИК по итогам подсчета 99,8% голосов.

Основной соперник Яваша, заместитель председателя правящей Партии справедливости (ПСР) и развития Мехмет Озхасеки, набирает 47,06% голосов.

Яваш ранее избирался главой администрации города Бейпазары провинции Анкара, который при нем стал популярным в Турции туристическим центром.

НРП победила также в Измире, сохранив за собой пост мэра этого третьего по величине городе Турции. Ее кандидат Тунч Сойер набрал 58,02% голосов, значительно опередив кандидата от ПСР, экс-министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, получившего 38,62%.

Интересным остается исход выборов мэра Стамбула. Кандидат от правящей партии, ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заручился поддержкой 48,7% избирателей по результатам обработки 98,79% бюллетеней. Его основной соперник, кандидат от НРП Экрем Имамоглу набирает 48,65% голосов.