Kapital Bank предлагает подарочные карты

Kapital Bank предлагает клиентам новые подарочные карты “Kapital Gift”. Клиенты, которые приобрели новые неименные карты, могут вручить их своим близким в качестве подарка. С помощью подарочных карт можно совершать операции через POS-терминалы Kapital Bank или обналичивать средства через банкоматы Kapital Bank.

Карты со сроком действия 1 год выдаются на сумму 50 AZN и 100 AZN, а стоят 51 манат и 102 маната соответственно. Карты можно приобрести в филиалах Меркез, Ясамал, Сабаил и Gənclik Mall. В ближайшем будущем клиенты получат возможность приобрести также подарочные карты на сумму 200 AZN и 500 AZN.

Следует отметить, что на данный момент Kapital Bank имеет около 3-х миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг центра в течение недели, а также постоянное инновационное развитие центра являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет около 700 банкоматов и 10 000 ПОС терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.