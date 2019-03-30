Экс-генсек Лиги арабских государств в интервью haqqin.az: Американцы создают арабское НАТО + комментарий Мухаммеда Салеха
Идея создания панарабского военного блока по типу НАТО обретает реальность, заявил haqqin.az бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Мусса.
На предстоящем 30 марта саммите стран ЛАГ в Тунисе планируется объявить об учреждении регионального военно-политического блока арабских государств, сообщил арабский общественный деятель, отметив, что определенные политические разногласия между арабскими странами Персидского залива и Ближнего Востока не должны стать помехой для создания военной организации.
«Все 22 страны ЛАГ полностью поддерживают идею общеарабского военного альянса. На данное время достигнуты очень хорошие результаты интеграции арабских стран в экономической, культурной, научной сферах. И думаю, создание военного блока будет очень полезно для ЛАГ», - выразил Амр Мусса свое мнение.
Как заявил haqqin.az египетский политолог Мухаммед Салех, идею военного блока приветствует и продвигает американский президент Дональд Трамп, то есть «арабское НАТО» однозначно получит военную и военно-техническую поддержку самой могущественной военной державы мира.
«Единственным потенциальным противником арабского альянса является ИРИ. Очевидно, что раз уж Иран вошел в Сирию, он уже оттуда не выйдет. Тегеран скрывает стремления расширить свое влияние на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. В такой ситуации даже Израиль выступает в качестве союзника арабов», - отметил Салех.
«Арабское НАТО» не станет угрожать Израилю, а будет противодействовать Ирану в регионе арабского мира. В недавнем Варшавском саммите, который был посвящен «иранскому вопросу», вместе с представителями правительств арабских стран участвовал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напомнил египетский эксперт. Именно на этой встрече была достигнута принципиальная договоренность о будущем военном блоке. «Военный альянс арабских стран будет охватывать самый широкий спектр сфер - от модернизации и объединения ПВО, проведения учений до создания совместных военных контингентов и др., - подчеркнул Салех.
Для справки: в состав ЛАГ входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис. Государства Лиги занимают общую площадь около 5,25 млн кв.км, на которой проживает более 500 млн человек. Еще в 2015 году на 26-й сессии ЛАГ главы стран - участниц организации договорились о создании единых региональных вооруженных сил для совместного противодействия угрозам в сфере безопасности. Предполагалось, что главы МИД и министры обороны стран-членов на специальном заседании панарабской организации в Каире подпишут протокол о формировании арабских вооруженных сил. Однако, этот вопрос был отложен на неопределенное время. Затем глава МИД Бахрейна Халид бин Ахмед аль-Халифа в октябре 2018 года объявил о готовящемся соглашении по созданию «Ближневосточного стратегического альянса» (Middle East Strategic Alliance, MESA) с участием шести арабских монархий Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и ОАЭ) Иордании и Египта. Однако, из-за разногласий между Саудовской Аравией и Катаром создание военно-политического блока восьми арабских стран под патронажем Соединенных Штатов отложили еще на год.