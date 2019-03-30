Экс-генсек Лиги арабских государств в интервью haqqin.az: Американцы создают арабское НАТО + комментарий Мухаммеда Салеха

Записал Джейхун Наджафов

Идея создания панарабского военного блока по типу НАТО обретает реальность, заявил haqqin.az бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Амр Мусса.

На предстоящем 30 марта саммите стран ЛАГ в Тунисе планируется объявить об учреждении регионального военно-политического блока арабских государств, сообщил арабский общественный деятель, отметив, что определенные политические разногласия между арабскими странами Персидского залива и Ближнего Востока не должны стать помехой для создания военной организации.

Амр Мусса

«Все 22 страны ЛАГ полностью поддерживают идею общеарабского военного альянса. На данное время достигнуты очень хорошие результаты интеграции арабских стран в экономической, культурной, научной сферах. И думаю, создание военного блока будет очень полезно для ЛАГ», - выразил Амр Мусса свое мнение.

Как заявил haqqin.az египетский политолог Мухаммед Салех, идею военного блока приветствует и продвигает американский президент Дональд Трамп, то есть «арабское НАТО» однозначно получит военную и военно-техническую поддержку самой могущественной военной державы мира.

«Единственным потенциальным противником арабского альянса является ИРИ. Очевидно, что раз уж Иран вошел в Сирию, он уже оттуда не выйдет. Тегеран скрывает стремления расширить свое влияние на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. В такой ситуации даже Израиль выступает в качестве союзника арабов», - отметил Салех.

«Арабское НАТО» не станет угрожать Израилю, а будет противодействовать Ирану в регионе арабского мира. В недавнем Варшавском саммите, который был посвящен «иранскому вопросу», вместе с представителями правительств арабских стран участвовал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напомнил египетский эксперт. Именно на этой встрече была достигнута принципиальная договоренность о будущем военном блоке. «Военный альянс арабских стран будет охватывать самый широкий спектр сфер - от модернизации и объединения ПВО, проведения учений до создания совместных военных контингентов и др., - подчеркнул Салех.

Мухаммед Салех

Для справки: в состав ЛАГ входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис. Государства Лиги занимают общую площадь около 5,25 млн кв.км, на которой проживает более 500 млн человек. Еще в 2015 году на 26-й сессии ЛАГ главы стран - участниц организации договорились о создании единых региональных вооруженных сил для совместного противодействия угрозам в сфере безопасности. Предполагалось, что главы МИД и министры обороны стран-членов на специальном заседании панарабской организации в Каире подпишут протокол о формировании арабских вооруженных сил. Однако, этот вопрос был отложен на неопределенное время. Затем глава МИД Бахрейна Халид бин Ахмед аль-Халифа в октябре 2018 года объявил  о готовящемся соглашении по созданию «Ближневосточного стратегического альянса» (Middle East Strategic Alliance, MESA) с участием шести арабских монархий Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и ОАЭ)  Иордании и Египта. Однако, из-за разногласий между Саудовской Аравией и Катаром создание военно-политического блока восьми арабских стран под патронажем Соединенных Штатов отложили еще на год.

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