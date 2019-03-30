На предстоящем 30 марта саммите стран ЛАГ в Тунисе планируется объявить об учреждении регионального военно-политического блока арабских государств, сообщил арабский общественный деятель, отметив, что определенные политические разногласия между арабскими странами Персидского залива и Ближнего Востока не должны стать помехой для создания военной организации.

«Все 22 страны ЛАГ полностью поддерживают идею общеарабского военного альянса. На данное время достигнуты очень хорошие результаты интеграции арабских стран в экономической, культурной, научной сферах. И думаю, создание военного блока будет очень полезно для ЛАГ», - выразил Амр Мусса свое мнение.

Как заявил haqqin.az египетский политолог Мухаммед Салех, идею военного блока приветствует и продвигает американский президент Дональд Трамп, то есть «арабское НАТО» однозначно получит военную и военно-техническую поддержку самой могущественной военной державы мира.

«Единственным потенциальным противником арабского альянса является ИРИ. Очевидно, что раз уж Иран вошел в Сирию, он уже оттуда не выйдет. Тегеран скрывает стремления расширить свое влияние на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. В такой ситуации даже Израиль выступает в качестве союзника арабов», - отметил Салех.

«Арабское НАТО» не станет угрожать Израилю, а будет противодействовать Ирану в регионе арабского мира. В недавнем Варшавском саммите, который был посвящен «иранскому вопросу», вместе с представителями правительств арабских стран участвовал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напомнил египетский эксперт. Именно на этой встрече была достигнута принципиальная договоренность о будущем военном блоке. «Военный альянс арабских стран будет охватывать самый широкий спектр сфер - от модернизации и объединения ПВО, проведения учений до создания совместных военных контингентов и др., - подчеркнул Салех.