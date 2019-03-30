В азербайджанской армии определили лучших снайперов фото; видео
Среди воинских частей азербайджанской армии проведено соревнование на звание «Лучший снайпер», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Согласно информации, целью соревнования было определение военнослужащих-снайперов, владеющих навыками меткого выстрела.
Соревнование прошло на специально оборудованной учебной площадке Минобороны.
Снайперы провели одиночные и групповые стрельбы по целям и успешно преодолели все препятствия.
По итогам соревнований были определены и награждены победители.