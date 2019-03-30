В азербайджанской армии определили лучших снайперов фото; видео

Среди воинских частей азербайджанской армии проведено соревнование на звание «Лучший снайпер», сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно информации, целью соревнования было определение военнослужащих-снайперов, владеющих навыками меткого выстрела.

Соревнование прошло на специально оборудованной учебной площадке Минобороны.

Снайперы провели одиночные и групповые стрельбы по целям и успешно преодолели все препятствия.

По итогам соревнований были определены и награждены победители.

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