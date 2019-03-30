Индия вывела на орбиту разведывательный спутник EMISAT, который будет определять местоположение радиолокационных станций противника, передает телеканал NDTV.

По данным телеканала, спутник вывела на орбиту индийская ракета-носитель PSLV-C45.

Вес спутника составляет приблизительно 0,4 тонны. Телеканал отмечает, что на орбиту были выведены также 28 наноспутников, произведенных такими странами, как США, Швейцария, Литва и Испания.

Запуск ракеты также впервые смогли увидеть зрители. Индийская организация космических исследований открыла в районе космодрома специальную галерею с большими экранами, откуда пять тысяч желающих могли наблюдать за взлетом в режиме реального времени.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований.