Индия вывела на орбиту «космического разведчика» видео
Индия вывела на орбиту разведывательный спутник EMISAT, который будет определять местоположение радиолокационных станций противника, передает телеканал NDTV.
По данным телеканала, спутник вывела на орбиту индийская ракета-носитель PSLV-C45.
Вес спутника составляет приблизительно 0,4 тонны. Телеканал отмечает, что на орбиту были выведены также 28 наноспутников, произведенных такими странами, как США, Швейцария, Литва и Испания.
Запуск ракеты также впервые смогли увидеть зрители. Индийская организация космических исследований открыла в районе космодрома специальную галерею с большими экранами, откуда пять тысяч желающих могли наблюдать за взлетом в режиме реального времени.
Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований.