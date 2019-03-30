Глава МВД Ингушетии ушел в отставку из-за митингов

На фоне протестных выступлений в столице Ингушетии - Магасе глава МВД республики Дмитрий Кава подал в отставку, сообщает Интерфакс», ссылаясь на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Согласно информации, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в субботу провел рабочую встречу с «назначенным накануне» исполняющим обязанности министра внутренних дел по Республике Ингушетия Юрием Муравьевым. Тот сообщил, что фактов массового нарушения общественного порядка за последние двое суток не зафиксировано.

В то же время СМИ сообщили, что власти Магаса отклонили две заявки на проведение новых митингов, сославшись на ошибки при оформлении.