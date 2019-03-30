Украинцы в Баку проголосовали за Порошенко

Среди украинцев, принявших участие в голосовании на избирательном участке, созданном при посольстве Украины в Баку, 34,7 процента голосов отдали действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом haqqin.az сообщили в самом дипведомстве.

В целом же Петр Порошенко лидирует в зарубежном избирательном округе с 40,11% голосов, свидетельствуют данные ЦИК Украины, который озвучил результаты голосования за рубежом по итогам подсчета 95% бюллетеней.

За ним идет Владимир Зеленский с 25,82% голосов, на третьем месте экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 10,46%.