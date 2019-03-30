Пашинян настаивает на участии Карабаха в переговорах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.

При этом Пашинян вновь затронул вопрос участия Карабаха в переговорах: "Мы поехали в Вену с повесткой о возвращении Степанакерта к переговорам. И это не изменение формата и не предусловие, а всего лишь стремление сделать переговоры более эффективными. Азербайджан говорит, что формат остался неизменным".

"В Вене обсуждался вопрос непосредственного участия Карабаха, мы привели серьезные аргументы. Стороны не пришли к согласию, но к этой теме мы еще вернемся", - заявил Пашинян.

На встрече в Вене поднимался и вопрос трактовки Мадридских принципов. Армянская сторона не получила ответов на все интересующие ее вопросы. В ходе одной встречи невозможно прояснить все вопросы, считает Пашинян.

Вовлечение Карабаха в переговоры никоим образом не может считаться поражением Азербайджана, отметил премьер Армении.