Могерини о встрече Алиева и Пашиняна в Вене

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене и их готовность к укреплению перемирия вселяет надежду, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, пишет Sputnik Армения.

Глава европейской дипломатии отметила важность заявлений двух лидеров о том, что они готовы предпринять дальнейшие шаги по достижению конкретных результатов на переговорах.

"Евросоюз с нетерпением ждет реализации Венского соглашения о разработке гуманитарных мероприятий, а также подготовки населения к миру, о чем говорилось 16 января 2019 года в Париже на встрече глав МИД Армении и Азербайджана. Евросоюз готов содействовать этим усилиям", - сказала Могерини.