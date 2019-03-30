В России заговорили о бегстве Гуцериева

Одна из крупнейших промышленно-финансовых групп России "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность, пишет Интерфакс, ссылаясь на поступившее в издание заявление группы.

В заявлении говорится, что появившаяся на некоторых интернет-ресурсах и СМИ информация о том, что "Гуцериев якобы сбежал из России, опасаясь ареста (...), что Гуцериев не заплатил налоги, что у него какие-то проблемы с властью, является откровенной ложью и провокацией".

Группа "Сафмар" расценивает эти действия как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

"Распространение лживой информации о том, что основной акционер одной из ведущих промышленных групп страны "сбежал из России", наносит удар не только деловой репутации, но и текущей деятельности этих компаний", - говорится в заявлении.

Группа "Сафмар" обещает "найти заказчиков этой грязной травли и предать гласности их имена", а также настаивает на публичных извинениях перед Гуцериевым "со стороны основных проводников этой кампании".

Интерфакс отмечает, что ранее о вероятном отъезде Гуцериева из страны сообщили журналистка Ксения Собчак и ведущий программы "Право знать" Дмитрий Куликов.