Смертельное ДТП в центре Баку

В Баку на улице Рашида Бейбутова возле здания Центробанка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Trend, автомобиль Mercedes сбил трех человек на пешеходном переходе. Затем водитель, потеряв контроль над автомобилем, врезался в автобус.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в результате ДТП погибли водитель Mercedes и женщина приблизительно 50-55 лет, личность которой пока не известна.

Получившие различные травмы 65-летняя Ханым Гулиева и 23-летний Сеймур Ниязов госпитализированы в Клинический медицинский центр. Оба получили черепно-мозговую травму. Состояние Ниязова врачи оценили как тяжелое.