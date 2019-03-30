Учения войск ПВО Азербайджана Фото; Видео
В азербайджанской армии проведены тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана, говорится в сообщении военного ведомства.
В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций.
Ракетные подразделения также выполнили задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.