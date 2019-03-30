Синоптики о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, местами дождь, который днем прекратится. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 5-7, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами сильные, на горных территориях прогнозируется снег, местами туман, ветер западный.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.