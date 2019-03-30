Саакашвили поддержал Зеленского
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал голосовать на выборах украинского президента за кандидата на пост Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем Facebook.
В своем обращении Саакашвили назвал Зеленского «следующим президентом Украины» и призвал демократические силы поддержать его «без каких-либо предварительных условий». А возможное поражение Порошенко политик назвал «потрясающим шансом для Украины».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что помощь Саакашвили может понадобиться новоизбранному президенту, так как он «защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями».