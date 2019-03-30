Названа самая прибыльная компания года

Самой прибыльной компанией в мире по итогам прошлого года оказалась Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service.

Согласно подсчетам экспертов, чистая прибыль компании в минувшем году превысила прибыль Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых - $59,5 млрд, $30,7 млрд и $20,8 млрд соответственно.

Fitch Ratings сообщило, что годовая прибыль Saudi Aramco до вычета процентов, налогов и амортизации составила $224 млрд, также указывая, что это существенно превосходит показатели Apple и ExxonMobil, пишет РБК.

Moody's и Fitch довольно высоко оценили запланированный Saudi Aramco выпуск долларовых облигаций. Оба агентства в своей инвестиционной шкале поместили его на пятое место - A1 и A+ соответственно. Эта оценка могла бы быть лучше, однако добиться более высокого кредитного рейтинга саудовской компании мешает налоговое давление со стороны государства. Согласно данным Bloomberg, Saudi Aramco выплачивает 50% дохода в виде налога на прибыль и сверх того платит по скользящей шкале роялти.