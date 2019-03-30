Нетаньяху позвонил Путину
По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу главы правительства Израиля.
Согласно информации, в ходе телефонных переговоров «обсуждались региональные вопросы».
В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что «обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в Ближневосточном регионе».