Пашинян позвонил Путину и рассказал о переговорах с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонной беседы о встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства.
Пашинян и Путин также обсудили различные вопросы армяно-российской повестки сотрудничества.
"Стороны указали на важность заседания армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое запланировано на 4 апреля в Москве. Было отмечено, что существуют предпосылки для увеличения объемов двусторонней торговли", — говорится в сообщении.
Собеседники обменялись мнениями относительно сотрудничества в рамках ЕАЭС и интеграционных процессов.