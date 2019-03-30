Пашинян позвонил Путину и рассказал о переговорах с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонной беседы о встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян и Путин также обсудили различные вопросы армяно-российской повестки сотрудничества.

"Стороны указали на важность заседания армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое запланировано на 4 апреля в Москве. Было отмечено, что существуют предпосылки для увеличения объемов двусторонней торговли", — говорится в сообщении.

Собеседники обменялись мнениями относительно сотрудничества в рамках ЕАЭС и интеграционных процессов.

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