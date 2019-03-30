Боевые корабли НАТО зашли в грузинский порт

В рамках визита командующий второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс встретится с руководителем береговой охраны Грузии. Также состоятся рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия.

Боевые корабли второй военно-морской группы НАТО зашли в грузинский порт Поти, сообщает в понедельник пресс-служба пограничной полиции МВД Грузии.

"Корабли группы НАТО и два корабля береговой охраны Грузии "Диоскурия" и "Очамчире" проведут совместные учения. В учениях так же примут участие суда из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии", - сказано в заявлении.

Учения будут проведены с целью повышения взаимодействия и взаимосовместимости морских сил Грузии и НАТО.

Ранее в марте объединенное морское командование альянса сообщило, что корабли из состава второй постоянной морской группы НАТО (SNMG2) находятся в Черном море для проведения учений и отработки взаимодействия с "партнерами" из Украины и Грузии. В НАТО заверили, что "это давно запланированное ежегодное мероприятие под командованием Румынии".