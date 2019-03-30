Россия проведет на Каспии военные учения

Каспийская флотилия ВМФ России приступает к масштабным учениям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Морская пехота флотилии приведена в высшую степень боеготовности. К выходу в море готовы свыше десяти кораблей, в том числе малые ракетные "Углич", "Град Свияжск" и ракетный "Дагестан".

Сроки проведения маневров не уточняются.

"Радиотехнические подразделения Каспийской флотилии в рамках проверки боевой готовности приступили к сбору, обработке, анализу и выдаче постоянной информации о морской обстановке в районе предстоящих учений группировке кораблей", - говорится в сообщении.