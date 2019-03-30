Кремль выступил с заявлением по Карабаху... после разговора Путина с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность Москвы оказывать содействие в поиске развязок по ключевым аспектам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Путина с Пашиняном.

"Пашинян проинформировал об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по нагорно-карабахской проблематике и выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе, - говорится в сообщении. - Владимир Путин подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске развязок по ключевым аспектам урегулирования - в том числе по линии Минской группы ОБСЕ".