Огромный голубой метеорит упал на Землю видео
Жители американского штата Флорида засняли огромный голубой метеорит, внезапно появившийся в ночном небе.
В городе Джексонвилл-бич местный водитель зафиксировал этот момент на камеру.
На кадрах видно, что светящийся объект появляется в небе, а затем также стремительно исчезает.
Национальная метеослужба в Таллахасси подтвердила, что метеор был зафиксирован в юго-восточной части Соединенных Штатов около 23:52 по местному времени.
Can Somebody Explain This! #area51 #ufo #meteor @bbcnews @igersjax @news4jax @abcnews #news #newsjax #shootingstars #jacksonvilleflorida ☄️ pic.twitter.com/P28wp5tkGE— Jeffrey Cardona (@jeffreycardona1) 31 Mart 2019