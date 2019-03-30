Жители американского штата Флорида засняли огромный голубой метеорит, внезапно появившийся в ночном небе.

В городе Джексонвилл-бич местный водитель зафиксировал этот момент на камеру.

На кадрах видно, что светящийся объект появляется в небе, а затем также стремительно исчезает.

Национальная метеослужба в Таллахасси подтвердила, что метеор был зафиксирован в юго-восточной части Соединенных Штатов около 23:52 по местному времени.