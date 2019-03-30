ОБСЕ признала выборы в Украине свободными

Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявил на совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей в составе представителей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва, передает Интерфакс.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал Канерва.

По итогам обработки ЦИК 80,20% протоколов, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,40% и 16,03% голосов избирателей соответственно. За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,24% избирателей.