ОАО «Азерэнержи» в целях еще большего усиления надежности и устойчивости обеспечения электроэнергией Баку, проводит новую высоковольтную линию электропередач (ЛЭП) мощностью в 220 киловольт от электростанции «Джануб» в городе Ширван до подстанции «Хырдалан».

Об этом haqqin.az заявил руководитель Центра по связям с общественностью и СМИ ОАО Теймур Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, проведение новой линии не только повысит надежность энергосистемы, но также в случае возникновения проблем на какой-либо ведущей в направлении столицы высоковольтной линии позволит перебросить нагрузку с одной ЛЭП на другую.

"После того как ЛЭП будет введена в эксплуатацию, станет проще осуществить ремонтно-восстановительные работы на других высоковольтных линиях. В ближайшее время новая 220-киловольтная ЛЭП будет введена в эксплуатацию", - сказал Т.Абдуллаев.