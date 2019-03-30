Задержан автор мейханы про марихуану

В последние дни в соцсетях и на сайтах в Азербайджане было распространено видео музыкальной мейханы, где открыто пропагандируется использование наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

Распространение видео вызвало общественный резонанс, справедливое возмущение и протест среди различных слоев населения.

Было установлено, что мейхану исполнил житель Сумгаита Вугар Абдуллаев по прозвищу Вугар Седа. Он был задержан сотрудниками Сумгаитского РУП.

При личном досмотре у него была обнаружена заправленная марихуаной папироса «Беломорканал». Было установлено, что Абдуллаев наркоман. В ходе предварительного допроса он сказал, что снял это видео несколько лет назад, раскаивается в содеянном и больше не повторит подобное.

Собранные по факту материалы будут направлены в городскую прокуратуру для дачи правовой оценки.