Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Бахрамтепе-Гобектала-Мухаммедали-Имишли-Джафарли-Оруджлу-Агамамедли Имишлинского района, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что для строительства автомобильной дороги Бахрамтепе-Гобектала-Мухаммедали-Имишли-Джафарли-Оруджлу-Агамамедли, соединяющей восемь населенных пунктов с населением в 28 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 15,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.