В Гарадагском районе Баку произошла двойная авария, в которой легковой автомобиль врезался в столб, а ехавший позади микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter въехал в этот автомобиль.

В результате ДТП скончался мужчина 65-68 лет, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Кроме того, 45-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, еще двое женщин и один мужчина с легкими травмами были госпитализированы в Клинический медцентр», - сообщили в Минздраве.