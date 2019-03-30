Азербайджан в лидерах по импорту украинской свинины
Поставки украинской свинины за два месяца этого года выросли на 43% - до 69 тыс. тонн. В январе-феврале 2018 года объем экспорта составил 44,5 тыс. тонн, передает finance.ua.
Указанный показатель поставок свинины на 77% превышает показатель 2017 г. (36 тыс. т).
Основными импортерами свинины из Украины за январь-февраль 2019 г. стали:
Саудовская Аравия - 8,4 тыс. т;
Нидерланды - 4,4 тыс. т;
Словакия - 3,2 тыс. т;
Азербайджан - 1,9 тыс. т;
Ирак - 1,5 тыс. т;
Армения - 1,3 тыс. т;
Германия - 1,3 тыс. т;
Молдова - 1,1 тыс. т.