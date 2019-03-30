Президент Казахстана начал вести инстаграм

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завел свою страницу в инстаграме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

Курмангали призвал подписываться на страницу главы государства, а также подчеркнул, что она является его единственной официальной страницей.

В первом посте президент написал, что уже несколько лет активно ведет твиттер, где высказывается об актуальных для Казахстана событиях.

«Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram», — написал Токаев.