Отдел информации 18:17

Самым большим сюрпризом прошедших 31 марта муниципальных выборов в Турции стало поражение правящей Партии Справедливости и развития в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из последних сил боролся за победу своей партии. И это не случайно, ведь Стамбул, во всех смыслах, - это половина Турции. Об этом говорится в аналитической выкладке азербайджанского исследовательского центра «Атлас», поступившей в редакцию haqqin.az. Отметим, что центр возглавляет известный азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглы.

Эксперты центра отмечают, что в преддверии выборов Эрдоган участвовал на многочисленных митингах в Стамбуле, где призывал поддержать своего кандидата Бинали Йылдырыма. Но он потерпел неудачу, и вместе с Анкарой потерял и Стамбул. В будущем это может создать определенные проблемы для Эрдогана, у которого были большие проекты в Стамбуле. Реализовать их в городе, который находится в руках республиканцев, будет крайне проблематично. Несмотря на это союз правящей Партии Справедливости и Развития с Партией национального действия, победил в большинстве муниципалитетов. Успехом партии Эрдогана можно считать и тот факт, что в населенных курдами регионах мало голосов набрала HDP, считающаяся политическим крылом террористической организации ПКК. К примеру провинция Хакари с 1990-х годов считалась неприступной крепостью сторонников ПКК. Но именно в этой провинции кандидат от партии Эрдогана удержал уверенную победу над представителем HDP. Причиной этому послужил рост авторитета среди курдского населения назначенных из центра временных глав муниципалитетов именно благодаря активной работе. Тем самым курды выбрали себе хорошего главу муниципалитета, а не просто сторонника ПКК. Однозначно можно сказать, что на этих выборах Партия национального действия, как в одиночку, так и союзе с правящей ПСР показала успешный результат. Чего нельзя сказать о союзниках Республиканской партии Турции, потому что именно на нее пришлась вся борьба за симпатии избирателей. Как бы то ни было, в политической системе Турции сегодня сформировались два полюса.

Первый – коалиция Партии Справедливости и Развития с Партией национального действия, второй – Республиканская партия с ее союзниками. Но назвать это двухпартийной политической системой пока нельзя. Дело в том, что если вокруг первого полюса объединились правые и националистические силы, то второй полюс - это скопление левых, правых, религиозных сил и даже сторонников ПКК. Что касается последних, то можно констатировать тот факт, что часть голосов курдов досталась Республиканской партии. Раньше голоса курдов распределялись между правящей Партией Справедливости и Развития и политическим крылом ПКК. Не последнюю роль в этом сыграло то, что партия Эрдогана выступала в союзе с турецкими националистами из Партии национального действия. Отчасти именно отказ курдов Стамбула и Анкары поддержать ПСР, обусловил поражение правящей партии в этих крупных городах. Уже сейчас можно говорить о том, что результаты муниципальных выборов стали серьезным месседжем для ПСР и лично для Эрдогана. Очередные выборы в Турции состоятся через 4 года. Но этот период будет крайне сложным для правящей партии. Лишившись крупнейших городов, ПСР должна теперь усердно работать над восстановлением утраченных позиций. Проблемы в турецкой экономике и гиперинфляция предопределили выбор турок, отказавшихся от поддержки правящей партии. Именно поэтому, первостепенной задачей правящей партии и лично Эрдогана является оздоровление экономики. В противном случае, объединившаяся оппозиция будет продолжать наращивать силы.