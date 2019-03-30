Предназначенные для Азербайджана лекарства продавали в Адлере

Аптеку в Адлерском районе Краснодарского края уличили в том, что в ней продавали лекарственную мазь для лечения заболевания вен, которая была изготовлена на болгарском заводе, для реализации на территории Азербайджана. Ввоз данного препарата в Российскую Федерацию и обязательная процедура подтверждения соответствия не осуществлялись, пишут российские СМИ.

Компания «Тева» (Teva) обратилась в Росздравнадзор в связи с тем, что в аптеке индивидуального предпринимателя в Адлерском районе ведется продажа «Троксевазина», на вторичной упаковке которого отсутствует номер регистрационного удостоверения. В ходе проверки, которую провел УЭБиПк ГУ МВД по Краснодарскому краю, оказалось, что ИП получила 20 упаковок препарата без сопроводительных документов от неизвестной женщины. Далее сотрудник фарморганизации оформил накладную, в которой в качестве поставщика был указан один из легальных дистрибьюторов.

На основании искового заявления территориального органа Росздравнадзора Арбитражный суд Краснодарского края признал предпринимательницу виновной в нарушении ч.2 ст.6.33 КоАП РФ «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС».