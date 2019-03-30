40 лет назад Иран стал исламской республикой

Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: «Согласны ли вы с установлением в Иране исламской республики?» На него требовалось ответить «да» или «нет».

1 апреля 1979 года Иран был официально провозглашен исламской республикой. Такова была воля народа, выраженная на референдуме, который состоялся 30-31 марта.

В итоге свое мнение по важнейшему государственному вопросу решили выразить чуть менее 20,5 млн иранцев. Подавляющее большинство – 99,3% — высказались в пользу изменений.

Это было закреплено в новой Конституции, одобренной на референдуме в декабре 1979 года. В качестве пожизненного высшего должностного лица государства Основной закон утверждал руководителя — факиха, то есть духовного лидера - первым в истории им был избран Рухолла Хомейни.

В результате установления в Иране теократического режима мусульманского духовенства роль ислама существенно выросла абсолютно во всех сферах жизни.