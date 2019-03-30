В Египте нашли затерянный дворец Рамзеса II

Американские археологи нашли в египетском городе Абидос рядом с храмом фараона Рамзеса II пристройку, украшенную картушами (продолговатый закругленный контур с горизонтальной линией внизу, который указывает на то, что написанный в нем текст является царским именем) Рамзеса II. Предполагается, что это дворец фараона, пишет Luxor Times.

Во время раскопок, проводившихся в уже известном храме в Абидосе, археологи нашли каменный проход в другое здание, на котором были нанесены те же иероглифы, что и у основания храма. Стены этого прохода были выложены из кирпича-сырца, а пол — из известняковых плит.

По словам генерального секретаря Высшего совета по памятникам древности Египта Мустафы аль-Вазири, строение напоминает постройки храмового комплекса отца Рамзеса II Сети I, находящегося в 300 метрах от найденного дворца. Также он отметил, что находка позволит пересмотреть план храма, который был найден 160 лет назад.