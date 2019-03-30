В Грузии полностью запретили пластиковые пакеты За исключением биоразлагаемых
Власти Грузии с 1 апреля полностью запретили производство, импорт и продажу полиэтиленовых пакетов любой толщины. Вместо неразлагаемых пластиковых пакетов можно будет пользоваться биопакетами, которые могут разлагаться бактериями или другими живыми организмами.
Контроль за соблюдение требований возложен на министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии (производство), таможенную службу министерства финансов (импорт) и местные самоуправления (реализация).
За первое нарушение предпринимателю грозит штраф в 500 лари (около 165 евро), за повторное - вдвое больше.
Полное запрещение пакетов из пластика привело к тому, что несколько компаний остановили производство, уволив часть сотрудников, пишет сайт Грузия Online.