В Туркмении в очереди за хлебом задавили пенсионера

По данным издания, давка перед магазином началась, когда привезли хлеб: не соблюдая очередь, люди начали осаждать магазин, что стало причиной трагедии.

В регионах Туркмении продолжается острый дефицит хлеба в госмагазинах. Не зная точного расписания завоза свежего хлеба в магазины, люди вынуждены часами стоять в очереди. Когда хлеб привозят, ни о какой очередности речи не идет, толпа людей ломится в магазин, часто вспыхивают скандалы и даже драки, отмечает издание.

Издание отмечает, что хлеб и импортную муку в неограниченных количествах и без очередей, но в несколько раз дороже, можно приобрести в частных магазинах. Однако из-за кризиса и безработицы не все люди, особенно в регионах, могут себе позволить покупать продукты в частных торговых точках.